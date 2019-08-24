РИАМО - 24 авг. В возрасте 61-го года скончался переводчик-синхронист Юрий Живов, ставший известным благодаря авторскому одноголосому переводу фильмов 90-х годов, его похоронят на Хованском кладбище Москвы, сообщил двоюродный брат Живова Андрей Дольский.

Живова не стало 22 августа.

«К сожалению, скоропостижно скончался любимый переводчик фильмов очень многих. Юрий Живов. Светлая память, другу, коллеге и просто прекрасному человеку», – написал на своей станице в соцсети «ВКонтакте» Дольский.

Он уточнил, что похороны состоятся в воскресенье, 25 августа, на Хованском кладбище столицы.

Живов родился в Москве 9 мая 1958 года, получил образование переводчика в Московском государственном педагогическом институте иностранных языков имени Мориса Тореза. Долгое время он жил и работал за рубежом.

Авторским переводом фильмов он начал заниматься в 1987 году. Среди его первых работ были «Любовник леди Чаттерлей», «Падение» и «Индиана Джонс: Последний крестовый поход». Голосом Живова говорят персонажи «Тома и Джерри», «Твин Пикс», «Челюстей», некоторых частей бондианы, «Слепой ярости», «Воя». Всего он перевел и озвучил порядка 1,3 тысячи фильмов, мультфильмов и сериалов.