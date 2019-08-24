РИАМО - 24 авг. На востоке Московской области в конце августа прогнозируются первые заморозки, в Московском регионе ожидается похолодание, сообщается на сайте «Метеовести».

Текущее лето в регионе характеризуется очень контрастной погодой. Июнь стал самым жарким в XXI веке, июль оказался холоднее июня, а август бросает из холода в тепло.

«Начало новой недели будет солнечным, сухим и теплым, днем воздух прогреется до плюс 21-23 градусов. Примерно также тепло будет и во вторник, но после полудня атмосферный фронт вызовет короткие дожди и усиление ветра, открывая дорогу к берегам Москвы-реки холодным воздушным массам», – говорится в сообщении.

Во второй половине недели на востоке области в ранние утренние часы местами возможны первые заморозки.

В среду в атмосфере над столицей расположится скандинавский антициклон, который прекратит осадки и понизит температуру ночью до плюс 6-8 градусов, а днем будет не выше плюс 15-17 градусов.

Холодно будет и в четверг: плюс 5-7 градусов в ночные часы и около плюс 16-18 градусов будет после полудня. Затем до конца календарного лета уже не ожидаются 20-градусные температуры.

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