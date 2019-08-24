РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 авг. В подмосковных Котельниках завершилась акция «В отпуск без долгов», в ней приняли участие более 180 человек, сообщила «РИАМО в Люберцах» представитель пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

Акция «В отпуск без долгов» прошла в субботу в ТЦ «МЕГА Белая Дача» в Котельниках. Ее провели представители управления Федеральной налоговой службы по Москве и управления Федеральной налоговой службы по Московской области совместно с сотрудниками службы судебных приставов.

«По итогам в акции приняли участие 187 человек. Из них 35 оказались должниками. Из данных должников 12 являются жителями Люберец», - сказала собеседница агентства.

Жителей в рамках акции информировали о возможности узнать свою задолженность через сервис.