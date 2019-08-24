РИАМО - 24 авг. Праздничные мероприятия в честь 350-летия российского флага на проспекте Академика Сахарова в столице посетили свыше 100 тысяч человек, сообщается на сайте московского главка МВД РФ.

«В центре столицы на проспекте Академика Сахарова продолжается праздничный концерт, посвященный 350-летию Государственного флага Российской Федерации. В мероприятии участвуют свыше 100 тысяч человек», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ведущими мероприятия стали Дмитрий Шепелев, Марина Ким, Дмитрий Губерниев, Юлия Барановская и Валдис Пельш.

В концерте принимают участие Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока, «Голубые береты», «Сурганова и оркестр», Натан и другие артисты. Гостями мероприятия также стали известные спортсмены, герои России и Советского Союза, испытатели, ученые, общественные деятели.

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