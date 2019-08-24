РИАМО - 24 авг. В честь 350-летия Государственного флага РФ на проспекте Академика Сахарова в Москве прошел флешмоб, в котором приняли участие волонтеры, представители молодежных объединений и горожане, размер полотна попал в Книгу рекордов России, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Более тысячи человек растянули на проспекте огромное полотно, составленное из флагов российских регионов, городов и общественных организаций. В итоге его размер составил более 2,5 тысяч квадратных метров. Благодаря этому масштабный флешмоб попал в Книгу рекордов России», – говорится в сообщении.

Здесь же до 18:00 гостей ждут на концерте «Герои рядом с нами». На сцену выйдут группы «Сурганова и оркестр» и «Земляне», а также Валерия, Тимати и Григорий Лепс. А еще горожан поздравят с праздником актеры Василий Лановой, Владимир Машков, режиссер Юрий Грымов.

Торжества в честь Дня Государственного флага проходят на 33 городских площадках. Центральные — на проспекте Академика Сахарова, в парке Победы на Поклонной горе, музее-заповеднике «Коломенское», Екатерининском парке и саду «Эрмитаж».

Кроме того, праздничные программы запланированы в 20 парках («Зарядье», Парк Горького, «Сокольники», «Фили», «Красная Пресня», «Ходынское поле», «Северное Тушино», «Митино», Бабушкинский, Измайловский, Лианозовский, Перовский, Таганский, сад имени Н.Э. Баумана и другие) и восьми кинотеатрах («Молодежный», «Вымпел», «Березка», «Искра», «Тула», «Сатурн», «Спутник» и «Полет»).