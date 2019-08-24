РИАМО - 24 авг. На флористическом фестивале «Цвет лета» в Одинцове объявили победителя подмосковного конкурса «Лучшее ландшафтное пространство», им стал парк «Подрезково» из Химок, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Данный фестиваль является симбиозом экопраздника, образовательной программы и церемонии награждения. В конце июня в Подмосковье была запущена программа «Цвет лета», в рамках которой в муниципалитетах были созданы уникальные архитектурные эко-пространства.

«Сегодня в парке имени Л. Лазутиной подвели итоги конкурса «Цвет лета» и вручили премию, а так же сертификат на озеленение за «Лучшее ландшафтное пространство» Подмосковья. Оргкомитетом отобраны восемь финалистов, из числа которых определен победитель – городской округ Химки, парк «Подрезково», ландшафтное пространство «Русское поле», – говорится в сообщении.

Награду победителю вручил министр благоустройства региона Михаил Хайкин. Еще семь муниципалитетов получили дипломы финалистов – это городские округа Павловский-Посад, Электросталь, Рошаль, Озеры, Мытищи, Кашира, Воскресенск.

Фестиваль посетило более 10 тысяч человек. Гости познакомились с питомниками Подмосковья, узнали какие растения можно и нужно выращивать в регионе, посетили ярмарку в тематике ландшафтного дизайна, участие в которой также приняли производители области.

«Особенно стоит отметить образовательную программу фестиваля этого года, сформированную специально для представителей муниципалитетов, курирующих вопросы благоустройства и озеленения. В рамках программы сформированы лекции об урбанистике, трендах в современном ландшафтном дизайне, ревитализации территорий, а также об экономичном уходе за зелеными насаждениями в разные климатические периоды», – сказал Хайкин.

Среди преподавателей программы – известные ландшафтные архитекторы, дизайнеры, также можно было пообщаться с представителями профессионального сообщества, такими как ректор Тимирязевской академии Валерия Чайка и главный редактор Seasons Project Ольга Сергеева. После прослушанного курса лекций все участники получат дипломы от издания Seasons.

«Наша задача познакомить муниципалитеты с основными тенденциями и стандартами посадки, выращивания и ухода за зелеными насаждениями, а так же с местными производителями», – подчеркнул министр.

Кроме того, было много различных развлечений для детей и взрослых. Малыши приняли участие в многочисленных мастер-классах. Подростки и родители смогли поиграть в знаменитую во Франции и Испании игру петанк, для детей всех возрастов организовали мини-гольф.

«Экомаркет и экофудкорт никого не оставили равнодушными – здесь использовались только экопродукты. Каждый желающий мог принять участие в лотерее и многие получили интересные экопризы», – заключается в материале.

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