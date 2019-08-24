РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 авг. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) из подмосковного Подольска получил патент на модернизированный имитатор отдачи оружия стрелкового тренажера, в котором впервые применили электромагнит в качестве привода, сообщается на сайте предприятия.

Имитатор предназначен для обучения приемам и навыкам пулевой стрельбы на стрелковом тренажере из различных видов стрелкового оружия, в том числе автомате, пулемете и ручном пулемете Калашникова, снайперской винтовке Драгунова, ручном противотанковом гранатомете из положений стоя, с колена, лежа с упора, лежа с руки, лежа с сошек без применения боеприпасов.

«Запатентованный образец призван заменить созданный в 2005 году габаритный прототип с громоздким пневмоприводом. Благодаря впервые использованному электромагниту в качестве привода новый имитатор более компактен, это позволяет повысить его пропускную способность, уменьшить энергопотребление и в шесть-семь раз снизить себестоимость», - сказал главный конструктор научно-исследовательского отделения института Радий Махлин.

Он добавил, что тренажер позволяет использовать боевые или учебные образцы стрелкового оружия без их конструктивной доработки.

В комплект имитатора отдачи стрелкового оружия входят основание со стойкой и электромагнитом, возвратная пружина, подвижный упор с закрепленными на нем втулкой и направляющей. В отверстие втулки вставлен поворотный рычаг, на выступе которого есть коническое отверстие для установки съемного упора с оружием.

При нажатии на спусковой крючок якорь электромагнита ударяет по направляющей подвижного упора, передавая импульс отдачи через втулку и подвижный рычаг на оружие. Возвратная пружина возвращает все в исходное положение. В итоге имитация отдачи максимально приближенная к реальной.