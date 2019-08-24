РИАМО - 24 авг. В подмосковном Дмитрове в субботу состоялся очередной забег из серии «Живу спортом», участие в этом спортивном празднике приняли свыше 2 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Каждому на выбор были предложены три дистанции: протяженностью 5, 10 или 21,1 километра. Маршрут пролегал через центральные улицы города.

«Все участники забега смогли бесплатно посетить Дмитровский кремль, одну из главных достопримечательностей города. Помимо обзорной экскурсии по территории крепости, желающие смогли ознакомиться с двумя экспозициями – «Дмитровский край с древнейших времен до XVIII века» и «История, быт и художественная жизнь края», – говорится в сообщении.

Все финишировавшие на забеге награждены четвертой частью особой составной медали-паззла серии забегов «Живу спортом». Также победителям и призерам на каждой из дистанций вручили подарки от партнеров и организаторов забега.

«Серия забегов «Живу спортом» близится к своему завершению. Сегодня мы провели Дмитровский полумарафон, который является четвертым из пяти беговых событий. Опираясь на опыт и пожелания участников, мы совершенствуем наши мероприятия. И уже сейчас мы видим рост интереса ко всей серии, выраженный в количестве людей, регистрирующихся и выходящих на старт забегов серии», – отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Он пояснил, что отличительная черта даной беговой серии заключается не только в том, что участник сам выбирает дистанцию себе по силам и по душе, но также допускается к старту бесплатно.

«Мы стараемся воплотить синергию спортивной и культурной составляющих наших событий, поэтому предлагаем и культурно-познавательную программу, ведь в каждом городе, где проходят наши забеге, есть, что посмотреть. Например, сегодня у любого участника была возможность посетить Дмитровский кремль. Ждем всех на заключительный забег серии «Живу спортом» в этом году 5 октября в Серпухове», – заключил министр.

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