РИАМО - 24 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Домодедова, Жуковского, Солнечногорска и Щелкова с Днем города.

«Поздравляю с Днем города знаменитый Домодедово, старинный Пушкино, красивое Солнечногорье и прогрессивный Щелково. Желаю всем жителям успехов и благополучия!» – написал губернатор на своей странице «ВКонтакте».

Во всех городах для жителей подготовили масштабную программу мероприятий, включающую выставки, фотозоны, ярмарки и мастер-классы.

Певица Инна Маликова и группа «Новые самоцветы» выступили на концерте в Домодедове>>