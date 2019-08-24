РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 авг. Певица Инна Маликова и группа «Новые самоцветы» выступили в Домодедове на праздничном концерте, посвященном Дню города и юбилею Домодедовского района, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

Певица поздравила гостей праздника с Днем города.

«Друзья, спасибо вам за теплый прием. Мы счастливы быть частью вашего праздника. С юбилеем, Домодедово!» - сказала Маликова со сцены.

На концерте прозвучали такие хиты группы, как «Синий иней», «Мы желаем счастья вам» и другие.

До этого в утренней программе выступали творческие коллективы городского округа Домодедово, а вечером гости праздника ждут выступления Елки и Пелагеи.