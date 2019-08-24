РИАМО - 24 авг. В парке «Дубки» на севере Москвы началось благоустройство детских игровых зон общей площадью более 1,3 тысячи квадратных метров, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В парке «Дубки» начали приводить в порядок две детские площадки. Специалисты отремонтируют основания и заменят оборудование. Также создадут одну новую игровую зону», – говорится в сообщении.

Общая площадь всех трех площадок составляет более 1,3 тысячи квадратных метров. Одна из них — свыше 820 «квадратов» — будет рассчитана на детей старше шести лет. Здесь сделают большой игровой комплекс, в центре которого будет находиться двухэтажная башня с спуском по трубе.

Для детей от трех до шести лет специалисты оборудуют другую площадку. На ней появится спортивно-игровой комплекс, включающий в себя четыре башни и горку.

Для малышей младше 3 лет оборудуют площадку на которой будут размещены песочница, качели, игровой комплекс с элементами для лазания и катания, модули для развития мелкой моторики, а также небольшая горка, похожая на божью коровку.

В парке проходит комплексное благоустройство. Общая площадь территории, которую приводят в порядок, составляет 18 гектаров. Закончить работы планируют уже в этом году.