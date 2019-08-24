РИАМО - 24 авг. Российский рок-музыкант и актер Петр Мамонов госпитализирован в столичную клинику с инфарктом.

«Все ближайшие концерты Петра Николаевича отменяются в связи с его тяжелым состоянием здоровья. Он сейчас с инфарктом в реанимации. Помолитесь о здоровье Петра», – сообщается на его странице в Facebook.

Мамонов – музыкант, известный широкому кругу поклонников рок-музыки по творчеству культовой группы «Звуки Му». Кроме того, он завоевал любовь зрителей как актер, исполнивший драматические роли в ряде серьезных философских картин.

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