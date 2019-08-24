РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 авг. Полиция подмосковных Люберец выявила в микрорайоне Самолет нелегально работающую продавщицу из Узбекистана, ее выдворят за пределы Российской Федерации, сообщил в своем Instagram-аккаунте замначальника МУ МВД России «Люберецкое» Сергей Ретюнский.

Ранее в полицию поступила жалоба от жителей о том, что при осуществлении предпринимательской деятельности в магазине «Минимаркет» по адресу: Люберцы, улица Вертолетная, дом №14/1 нелегально работает продавец. Полицейские провели проверку.

«Был выявлен факт осуществления трудовой деятельности в качестве продавца без соответствующего разрешения на работу гражданки Узбекистана. В отношении нее составлен административный протокол, и на основании решения Люберецкого городского суда наложен штраф с административным выдворением за пределы Российской Федерации», - написал Ретюнский.

Он отметил, что на работодателя будет возбуждено административное производство, штраф составит от 400 тысяч до 1 миллиона рублей либо его ждет административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток. Факт реализации алкогольной продукции в ночное время не подтвердился.