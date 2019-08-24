РИАМО - 24 авг. Неизвестный похитил автомобиль Toyota Land Cruiser Prado от дома в Одинцовском городском округе, ущерб составил 2,5 миллиона рублей, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В полицию обратился мужчина 1983 года рождения с заявлением о том, что от дома по месту проживания неизвестный похитил его автомашину Toyota Land Cruiser Prado 150 2017 года выпуска», – сказал собеседник агентства.

По его словам, материальный ущерб составил 2,5 миллиона рублей. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», заключил представитель пресс-службы.