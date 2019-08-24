РИАМО - 24 авг. Для посетителей фестиваля «Спасская башня» на Красной площади Москвы организован бесплатный доступ в интернет со скоростью до 1,3 гигабит в секунду, говорится в сообщении пресс-службы «Ростелекома».

«В шестой раз «Ростелеком» стал официальным партнером международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который сегодня стартовал на Красной площади в Москве и завершится 1 сентября. На время фестиваля «Ростелеком» обеспечил организаторов и посетителей мероприятия бесплатным доступом в интернет», — говорится в сообщении.

Для этого специалисты установили на Красной площади 30 точек доступа, которые обеспечили ее бесшовное покрытие. Доступ в Cеть возможен на скорости до 1,3 гигабит в секунду. Таким образом, к интернету могут подключиться до 6 тысяч пользователей одновременно, а также они могут свободно перемещаться по фестивальной площадке, сохраняя стабильное соединение.

«Как и в прошлом году на фестивале мы используем специальное решение, которое позволяет подключиться к Wi-Fi даже иностранным гостям, пройдя авторизацию со своих мобильных устройств», — отметил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Ким.

Для подключения к Wi-Fi пользователям необходимо выбрать из списка сеть ST_MAIN, авторизоваться с помощью кода, который будет направлен на мобильный телефон в виде SMS, либо с помощью логина/пароля, выданного иностранным участникам фестиваля.

По данным организаторов XII международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», его планируют посетить несколько десятков тысяч зрителей, миллионы телезрителей увидят телевизионную трансляцию. На одиннадцатом фестивале в 2018 году за 10 дней праздника гости сгенерировали почти 200 гигабит трафика, что соответствует примерно 10 тысячам фотографий или двум суткам мобильного видео.

В этом году фестиваль «Спасская башня» завершится 1 сентября. В нем участвуют представители Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Китайская Народная Республике, Королевства Норвегия, Республики Корея, Японии и многих других стран мира.