РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 авг. Жителям подмосковных Люберец с 22 по 24 августа раздали значки с изображением триколора в честь празднования Дня флага России, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

День государственного флага Российской Федерации отмечается в стране с 1994 года с выходом соответствующего указа президента РФ.

«С 22 по 24 августа всем посетителям МФЦ Московской области дарят памятные сувениры - значки с изображением триколора. Городской округ Люберцы присоединился к акции, которая проходит в рамках регионального проекта «Чуткая власть» и приурочена к празднованию Дня государственного флага России», - написал Ружицкий.

Он еще раз поздравил жителей горокруга с праздником. Также Ружицкий призвал их гордиться своей Отчизной, любить свою малую родину.