РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 авг. Жителям подмосковных Люберец с 22 по 24 августа раздали значки с изображением триколора в честь празднования Дня флага России, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
День государственного флага Российской Федерации отмечается в стране с 1994 года с выходом соответствующего указа президента РФ.
«С 22 по 24 августа всем посетителям МФЦ Московской области дарят памятные сувениры - значки с изображением триколора. Городской округ Люберцы присоединился к акции, которая проходит в рамках регионального проекта «Чуткая власть» и приурочена к празднованию Дня государственного флага России», - написал Ружицкий.
Он еще раз поздравил жителей горокруга с праздником. Также Ружицкий призвал их гордиться своей Отчизной, любить свою малую родину.
Что вы знаете о российском триколоре?
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22 августа отмечается День Государственного флага РФ. Пройдите викторину РИАМО об истории российского триколора.
Впервые флаг бело сине красного цвета был поднят на первом русском военном корабле «Орел». Об этом свидетельствует указ царя Алексея Михайловича о закупке тканей белого, синего и красного цветов для корабельного флага. По мнению историков, флаг выглядел не так, как сейчас.
«Ястреб»
«Беркут»
«Петр I»
Что вы знаете о российском триколоре? (3/11)
Кто из русских царей впервые поднял триколор на военном корабле почти в таком же виде, как он выглядит сегодня?
В Морском уставе Петра I от 1720 года указано, что торговым флагом России будет являться полотно из полос белого, синего и красного цвета. По словам главного герольдмейстера России Георгия Вилинбахова, по традиции цвета торгового флага совпадают с цветами государственного. Когда Петр дал бело-сине-красный флаг торговым и гражданским судам, тем самым он закрепил за ним функцию государственного.
Государственным флагом
Личным флагом царя
Что вы знаете о российском триколоре? (5/11)
Флаг какой страны похож на российский триколор, но полосы расположены в другом порядке?
В 1896 году Николай II признал бело-сине-красный флаг национальным вместо черно-желто-белого. Это был последний флаг Российской империи. До этого в России существовало «двоефлажие», то есть использовались два флага – романовский черно-желто-белый флаг и петровский триколор.
Что вы знаете о российском триколоре? (9/11)
На какой флаг в 1918 году большевики заменили российский триколор?
Впервые флаг России был поднят на флагштоке Кремля 25 декабря 1991 года. 22 августа 1991 года, после победы над ГКЧП, Верховный Совет РСФСР принял постановление о признании государственным бело-сине-красного флага.
В 1992 году
В 1993 году
В 1991 году, после августовского путча, триколор вернулся в качестве государственного флага РСФСР, а в 1993 году президент РФ Борис Ельцин подписал указ «О Государственном флаге Российской Федерации».
Что вы знаете о российском триколоре? (11/11)
Кто из российских руководителей официально ввел День государственного флага РФ?
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