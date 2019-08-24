РИАМО - 24 авг. В субботу и воскресенье на фестивале «Цветочный джем» в Москве пройдут Дни кукольных театров, актеры покажут 24 спектакля, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Специальный проект организует крупнейший театральный фестиваль России «Золотая маска». Сказочные постановки москвичам и гостям столицы подарят театры из восьми российских городов: Екатеринбурга, Ульяновска, Рязани, Нижневартовска, Нижнего Тагила, Абакана, Москвы и Санкт-Петербурга.

«Спектакли будут идти на шести окружных площадках «Цветочного джема», по адресам: улица Профсоюзная, владение 41, Ореховый бульвар, владение 24, бульвар Дмитрия Донского, владение 11, площадь Славы, улица Митинская, владение 31 и площадь Юности, 2 в Зеленограде. Гостей ждет 24 постановки от 9 лучших кукольных театров России», – говорится в сообщении.

«Апельсиновые сказки» привез на фестиваль Екатеринбургский театр кукол. В «плодах» экзотического растения спрятаны три удивительных истории: «Чучело у колодца», «Сны Гуальтеро» и «Розалинда». В единое целое их объединяют артисты передвижного театра.

В репертуаре этого же театра - не менее интересная постановка «Василиса Прекрасная». Веселая поучительная сказка с захватывающими приключениями обязательно понравится тем, кто не боится отправиться в путь-дорогу на поиски настоящей любви. Сюжет известен: Царь пытается справиться с нелегкой задачей – женить троих сыновей. Старшему в жены досталась боярская дочь, среднему – купеческая, а младшему – лягушка.

Два спектакля в подарок москвичам и гостям столицы привезли артисты Рязанского государственного областного театра кукол. Он покажут постановку по мотивам всеми любимой сказки «Красная шапочка». Этот необыкновенный, красочный и уникальный музыкальный спектакль-урок наверняка понравится даже самым маленьким зрителям.

Чудесное произведение Александра Пушкина «Сказка о мертвой царевне» увлекает плавным повествованием и очаровывает стихотворным совершенством.

Кукольную постановку «Муха-Цокотуха» представляет Нижневартовский театр кукол «Барабашка». Это интерактивный, веселый спектакль - игра с элементами клоунады. Постановка состоит из мини номеров-«подарков», с которыми насекомые приходят к мухе на именины.

«Свою версию известной сказки «Дюймовочка» предлагает Нижнетагильский театр кукол. Знаменитую историю рассказывают и показывают зрителям два сказочных эльфа. Используя маски и разнообразных кукол, они создают на сцене волшебный мир. Постановка увлечет даже тех, кто читал или слышал сказку множество раз», – уточняется в материале.

Загадочную историю, которая случилась в старинном немецком городке расскажут артисты театра Karlsson haus из Санкт-Петербурга. Сказка «Карлик Нос» – о мальчике Якове, которого злая волшебница превратила в карлика с большим и длинным носом. С такой уродливой внешностью Карлик Нос познал много горя, но это не помешало ему стать самым знаменитым поваром во всем королевстве и приобрести настоящих друзей.

Для самых маленьких зрителей московский театр кукол «Котофей» подготовил интерактивный спектакль «Вот такая чепуха». На сцене оживут герои стихотворений К.И. Чуковского и Р.Г. Мухи. Детей ждут считалочки, потешки и загадки.

Программа Дней кукольных театров:

24 августа (суббота)

Зеленоград, площадь Юности 2

16:00 – 16:45 «Дюймовочка», Нижнетагильский театр кукол.

18:00 - 18:45 «Аленький цветочек», Нижнетагильский театр кукол.

ЮЗАО, улица Профсоюзная, владение 41

16:00 – 16:45 «Не совсем теремок», театр кукол «Котофей».

18:00 – 18:45 «Вот такая чепуха», театр кукол «Котофей».

ЮАО, Ореховый бульвар, владение 24

16:00 -16:45 «Апельсиновые сказки», Екатеринбургский театр кукол.

18:00 – 18:45 «Василиса прекрасная», Екатеринбургский театр кукол.

ЮЗАО, бульвар Дмитрия Донского, владение 11

16:00 – 16:45 «Красная шапочка», Рязанский государственный областной театр кукол.

18:00 – 18:45 «Сказка о мертвой царевне», Рязанский государственный областной театр кукол.

ЮВАО, площадь Славы

16:00 – 16:45 «Жена Варвара», Хакасский национальный театр кукол «Сказка».

18:00 – 18:45 «Ваня Датский», Хакасский национальный театр кукол «Сказка».

СЗАО, улица Митинская, владение 31

16:00 – 16:45 «Муха цокотуха», Нижневартовский театр кукол.

18:00 – 18:45 «Ужасная мисс Мерфи», творческое объединение «Таратумб».

25 августа (воскресенье)

Зеленоград, площадь Юности, владение 2

16:00 – 16:45 «Жена Варвара», Хакасский национальный театр кукол «Сказка».

17:00 - 17:45 «Ваня Датский», Хакасский национальный театр кукол «Сказка».

ЮЗАО, улица Профсоюзная, владение 41

16:00 – 16:45 «Сюрприз», Ульяновский театр кукол.

18:00 – 18:45 «Мама и я», Ульяновский театр кукол.

ЮАО, Ореховый бульвар, владение 24

16:00 -16:45 «Красная шапочка», Рязанский государственный областной театр кукол.

18:00 – 18:45 «Сказка о мертвой царевне», Рязанский государственный областной театр кукол.

ЮЗАО, бульвар Дмитрия Донского, владение 11

16:00 -16:45 «Апельсиновые сказки», Екатеринбургский театр кукол.

18:00 – 18:45 «Василиса прекрасная», Екатеринбургский театр кукол.

ЮВАО, площадь Славы

16:00 – 16:45 «Муха цокотуха», Нижневартовский театр кукол.

18:00 – 18:45 «Ужасная мисс Мерфи», творческое объединение «Таратумб».

СЗАО, улица Митинская, владение 31

16:00 – 16:45 «Мама Му. Счастливая корова», театр Karlsson haus (Санкт-Петербург).

18:00 – 18:45 «Карлик Нос», театр Karlsson haus (Санкт-Петербург).