РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 авг. Жителей подмосковного Домодедова на Дне города поздравил глава городского округа Александр Двойных, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

«Поздравляю жителей округа с Днем города. В этом году (в 2019 году - ред.) он еще совпадает с 50-летием Домодедовского района и 90-летием Московской области. Домодедово, только вперед!» - сказал Двойных.

Главной площадкой праздника стала площадь 30-летия Победы, на которой с 10:00 проводятся праздничные мероприятия. Гости смогли поучаствовать в мастер-классах, принять участие в лотерее. Для детей была организована игровая программа.

В утреннем концерте участвовали творческие коллективы городского округа. Вечером здесь выступят певицы Елка, Пелагея. Ведущим праздника будет спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев.