РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 авг. В подмосковном Королеве тренеры рассказали о занятиях спортом на ярмарке спортивных секций и товаров, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В субботу в Королеве проходит ярмарка спортивных секций и товаров, организованная комитетом по физической культуре, спорту и туризму при поддержке городской администрации и магазина спортивных товаров «Декатлон».

«На ярмарке все наши городские спортивные школы представляют себя, в том числе и адаптивная школа «Наш мир». Участвуют в ярмарке и частные школы, и фитнес-центры. Здесь можно пообщаться с тренерами, протестировать детей и выбрать занятия для своего ребенка и для себя», - сказал заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и туризму Юрий Спивак.

Ярмарка будет работать до 18:00. На ней проходят показательные выступления воспитанников спортивных школ, мастер-классы, розыгрыши призов и выставка спортивных снарядов и одежды.