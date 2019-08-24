РИАМО - 24 авг. В городском округе Солнечногорск появился филиала телеканала «360», в торжественной церемонии открытия приняла участие вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова, передает в субботу корреспондент РИАМО.

Виртуозова и глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов посетили новую студию телеканала, став ее первыми гостями.

Филиал в Солнечногорске стал седьмым отделением телеканала «360», работающим независимо от центральной редакции. Деятельность филиала ориентирована на самостоятельное производство выпусков новостей.

Бесперебойное вещание будут обеспечивать три съемочные группы. Формат вещания – прямые включения с мест событий, расследования, необычные истории, увлекательные эксперименты и опыты, мнения экспертов и очевидцев. Премьерный выпуск новостей выйдет в эфир в 19:20.