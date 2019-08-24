РИАМО - 24 авг. Историю танка «Беспощадный», который сражался в на территории московской области в 1942 году, смогут узнать посетители новой выставки столичного музея Победы, говорится в сообщении пресс-службы музея.

В музее 23 августа открылась новая выставка о Жозефе Котине – легендарном конструкторе тяжелых танков КВ.

«Гости увидят макет танка КВ-1, который был создан на средства, переданные поэтами Виктором Гусевым, Самуилом Маршаком, Сергеем Михалковым, Николаем Тихоновым и художниками Кукрыниксами. 25 мая 1942 года на торжественном митинге машина была вручена 6-й гвардейской танковой бригаде», – уточняется в сообщении.

Чтобы танк не затерялся среди других, было предложено присвоить имя «Беспощадный». Кроме того, художники нарисовали на башне силуэт краснозвездного танка, стрелявшего прямой наводкой в Гитлера, разлетавшегося от снаряда на части. Рядом с рисунком на башне красовались стихи-напутствие Маршака.

За девять месяцев боев в Подмосковье экипаж «Беспощадного» подбил 27 танков противника, уничтожил девять минометов, 10 пушек, 17 пулеметов, около 30 единиц автотранспорта, 13 бронеавтомобилей.

На выставке представлено письмо экипажу КВ-1 «Беспощадный» от дарителей танка, датированное 17 мая 1942 года, и макет, созданный военнослужащими в 1969 году и подаренный Кукрыниксам в благодарность за их вклад в Победу. Эти реликвии в 1994 году передал в музей художник Николай Соколов.

Всего же в экспозиции представлено около 40 раритетов из фондов музея Победы. Среди экспонатов – фотографии 1930-х – 1940-х годов, рассказывающие в том числе об эвакуации ленинградского Кировского завода и создании в Челябинске «Танкограда», главным конструктором которого стал Котин. Уникальные снимки, а также документы, письма и личные вещи передала в дар музею дочь конструктора.

«С именем Котина связано создание тяжелых танков КВ-1, КВ-1с, КВ-85, КВ-7. Под руководством конструктора на базе танков КВ и ИС были созданы «зверобои» - пробивающие броню «Тигров» и «Пантер» самоходные артиллерийские установки СУ-152, ИСУ-152, ИСУ-122», - отметил куратор выставки Тимофей Синицин.

Временная экспозиция открылась в рамках выставочного проекта «Герои тыла. Неоценимый вклад в Победу». Выставка будет работать до 23 сентября 2019 года.