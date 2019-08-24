РИАМО – 24 авг. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов сможет продолжить свою спортивную карьеру в НХЛ, несмотря на то, что у хоккеиста во время допинг-теста выявили в организме следы кокаина, сообщил экс-игрок сборной России по хоккею Андрей Николишин.

Накануне стало известно, что Кузнецов в мае 2019 года сдал положительный допинг-тест. В его пробе обнаружили кокаин. Международная федерация хоккея дисквалифицировала Кузнецова на четыре года. Это означает, что он не сможет участвовать в ближайших Олимпиадах и чемпионатах мира.

«Я хорошо знаю Женю. Мне не верится, что он на такое способен. Пока не будет разговора с ним, я это не смогу принять. Было видео, он же сидел просто рядом. Не считаю, что это запрещено. Не видно же, что он сам употреблял. Я больше верю в провокацию. Думаю, что в НХЛ дальше разговоров дело не зайдет. Там не будут принимать меры, если они его в этом не уличали», – сказал Николишин в эфире Радио «Комсомольская правда».

Вице-комиссар Билл Дэйли отметил, что НХЛ с уважением относится к правилам Международной федерации хоккея, но в лиге кокаин не считается наркотиком.

«Кузнецов согласился встретиться с комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном перед стартом тренировочного лагеря. Относительно дополнительных действий в отношении Кузнецова мы пока говорить не будем. Мы понимаем, что Евгений добровольно обратился за помощью по программе НХЛ и согласился проходить дополнительные тесты», – сказал Дэйли.

В НХЛ очень развита система помощи наркозависимым хоккеистам – без поддержки игроков стараются не оставлять в таких ситуациях.

Действующий контракт Кузнецова с «Вашингтон Кэпиталз» рассчитан до 2025 года. Уже ясно, что в НХЛ российскому хоккеисту не грозит длительная дисквалификация. Не исключено, что он сможет начать сезон вместе с командой и отделается очередной профилактической беседой.

На его карьере в сборной России также рано ставить крест. Срок дисквалификации на международной арене закончится в 2023 году. Кузнецову будет всего 31 год — не возраст для современного хоккея.