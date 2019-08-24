РИАМО - 24 авг. Сотрудники полиции проводят проверку по факту стрельбы в городском округе Красногорск, сообщил в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Ранее некоторые СМИ писали, что в Красногорске коллекторы открыли огонь из пневматического оружия по мужчине и его 9-летней дочери. Мужчина с девочкой обратились в больницу с ранениями нижних конечностей.

«Сообщение о стрельбе поступало. По данному факту проводится проверка», – сказал собеседник агентства.

В России действует закон, который запрещает коллекторам применять к должникам угрозы и физическую силу, а также причинять вред здоровью и их имуществу.