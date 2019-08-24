РИАМО - 24 авг. В Московской области в рамках выданных градостроительных планов земельных участков появится порядка 170 тысяч новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

«С начала текущего года в Московской области для целей проектирования выдано почти 17 тысяч градостроительных планов земельных участков, из которых 30% – под объекты нежилого назначения. В долгосрочной перспективе на зарезервированных под такие объекты территориях может появиться порядка 170 тысяч новых рабочих мест», – сказал начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области Владислав Гордиенко.

Лидерами по количеству градостроительных планов являются Домодедово, Раменский округ, Дмитров, Чехов и Мытищи.

Гордиенко отметил, что обеспечение жителей местами работы рядом с домом является одной из главных задач для властей региона.

Кроме того, по его словам, в целях повышения инвестиционной привлекательности Подмосковья и упрощения разрешительных процедур при строительстве в регионе продолжается масштабная работа по цифровизации градостроительных процессов и переводу государственных услуг в электронный вид.