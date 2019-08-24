РИАМО - 24 авг. В текущем году в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) в Одинцовском городском округе включено 108 многоквартирных домов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

«На строительно-монтажные работы в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда в Одинцовском городском округе выделено более 1 миллиарда рублей, в том числе более 168 миллионов рублей будет направлено на ремонт кровель в 42 многоквартирных домах, более 129 миллионов рублей на ремонт внутридомовых инженерных систем в 28 МКД», - говорится в сообщении

Также на ремонт фасада в 18 МКД выделена сумма более 48 миллионов рублей, утепление фасадов произведут в семи МКД на сумму более 201 миллиона рублей, лифтовое оборудование заменят в 47 МКД на сумму более 386 миллионов рублей, в 15 МКД капитально отремонтируют фундамент на сумму более 5 миллионов рублей, а в трех МКД установят узлы управления и регулирования потребления ресурсов на сумму более 1 миллиона рублей.

В программу капитального ремонта прошлого года в Одинцовском городском округе было включено 82 МКД по общестроительным работам и 31 МКД по замене лифтов.

На 2019 год в Подмосковье запланирован ремонт более 2,6 тысячи домов, улучшение жилищных условий получат более 300 тысяч жителей. На эти цели выделено более 22 миллиардов рублей.