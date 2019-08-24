РИАМО - 24 авг. В подмосковном Орехово-Зуеве отремонтировали более 120 подъездов жилых домов в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В этом году управляющие компании в Орехово-Зуеве отремонтировали 124 подъезда по губернаторской программе «Мой подъезд», что составляет 22% от плана», – говорится в сообщении.

В Подмосковье по поручению губернатора региона Андрея Воробьев продолжается реализация приоритетного проекта – программа софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных домов «Мой подъезд». Основная цель которой – в кратчайшие сроки привести каждый подъезд Подмосковья к нормативному состоянию, повысив качество жизни населения.

«Всего на текущий год запланирован ремонт 563 подъездов. Всего в Подмосковье в этом году по программе «Мой подъезд» уже отремонтировано более 7,4 тысячи подъездов, из запланированных 14,5 тысяч, что в численном выражении составляет 51% подъездов», – отметил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

Он добавил, что за три года в рамках реализации программы в Подмосковье ремонтные работы прошли в 74 тысячах подъездов многоквартирных домов.

В этом году затраты на текущий ремонт подъездов в общей сложности составят 4,6 миллиарда рублей. Из этой суммы почти половина составляет субсидии областного бюджета, средства выделены в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Остальное составляют средства бюджетов муниципалитетов и УК.

Ранее губернатор Подмосковья принял решение продлить срок действия программы до 2020 года.