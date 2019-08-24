РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 авг. В деревне Сертякино подмосковного Подольска торжественно открыли новую детскую площадку и устроили праздник с угощениями, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«В поселке Сертякино 23 августа в торжественной обстановке открыли детскую игровую площадку. С приветственным словом выступила начальник территориального отдела «Лаговский» Лариса Прошкина. Она поздравила детей и родителей с долгожданным подарком и попросила бережно относиться к игровым элементам. Староста поселка Виктория Серпуховитина поблагодарила власти Подольска за прекрасный подарок», - говорится в сообщении.

Сотрудники сельского дома культуры «Молодежный» провели детскую игровую развлекательную программу. С детьми играли пираты, было много конкурсов и заданий. Каждый ребенок получил сладкий подарок и воздушный шарик. Программа завершилась танцами с мыльными пузырями. По окончании праздника жители угостили всех присутствующих яблоками, душистым чаем, печеньем и пирогами собственного изготовления.