РИАМО - 24 авг. Информация о захвате в заложники сотрудников бригады скорой медицинской помощи в подмосковном Пушкине не соответствует действительности, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Информация о заложниках не подтверждается. Поступала информация от сотрудника скорой помощи о конфликте. По данному факту проводится проверка», – сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что бригаду скорой помощи в Пушкине взяли в заложники пьяные мужчина и женщина.