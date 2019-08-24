РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 авг. Железнодорожную станцию «Подольск» подключат к цифровой системе управления движением поездов, поэтому в субботу и воскресенье изменится расписание электричек, сообщается на сайте РЖД.

В выходные станцию «Подольск» железнодорожники переведут на микропроцессорную систему управления движением поездов. Это современная цифровая технология, позволяющая повысить надежность и скорость движения поездов, а также сократить интервал движения между ними. Совершенствование процесса управления движением проходит в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД». Станция «Подольск» является частью будущего МЦД-2 «Курско-Рижский» (D2).

«24 и 25 августа на период работ с 11:30 до 23:00 изменится график движения пригородных поездов Курского направления МЖД. Несколько электричек выведут из расписания, некоторые поезда, в том числе диаметральных маршрутов, совершат укороченные рейсы. Часть электричек проследуют без остановки платформ «Силикатная» и «Щербинка». У некоторых пригородных электропоездов изменится время отправления и прибытия», - говорится в сообщении.

В субботу на период работ на участке Щербинка – Подольск – Гривно для движения поездов будет закрыт первый главный путь, 25 августа закроют второй главный путь. Железнодорожники обеспечат пропуск составов с использованием соседних путей, в том числе в реверсивном режиме – поочередно по одному пути в обе стороны.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».