РИАМО - 24 авг. Администрация городского округа Солнечногорск и община Мали Иджош Северо-Бачского округа Республики Сербия подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве, передает в субботу корреспондент РИАМО.

Соглашение о сотрудничестве подписали глава округа Владимир Слепцов и председатель общины Марко Лазич.

«Соглашение, которое мы подпишем сегодня с нашими зарубежными партнерами, откроет новые возможности для качественного развития округа», – сказал Слепцов.

Он отметил, что соглашение подписывается в день рождения Солнечногорска, которому в этом году исполняется 90 лет.

«Пусть дружба между нами длится вечно, чтобы наше сотрудничество было с гораздо большим обменом, нежели до сих пор», – добавил Лазич.

На торжественной церемонии подписания соглашения о сотрудничестве также присутствовали вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова и руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.