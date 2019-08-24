РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 авг. В поселке Дубровицы подмосковного Подольска в субботу и воскресенье пройдет фестиваль «Сон в летнюю ночь», гостей будут встречать живые статуи, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Фестиваль «Сон в летнюю ночь» будет проходить в Дубровицах на Дворцовой площади 24 и 25 августа с 14:00 до 18:00. Затем можно будет посетить концерты в органном зале.

«На фестивале «Сон в летнюю ночь» в Дубровицах, который пройдет 24-25 августа, выступит творческая группа PranaLab PRANA GROUP (Прана). В лучших традициях театрального уличного карнавала на фестивале гостей встретят живые статуи», - говорится в сообщении.



Продолжая древние традиции уличных актеров бульвара Рамбла в Барселоне, творческая лаборатория «Прана» создаст незабываемые образы живых скульптур.

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