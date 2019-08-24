РИАМО - 24 авг. Столичное управление Роспотребнадзора возбудило дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании «Победа» из-за недопуска пассажирки на рейс в аэропорту «Внуково», сообщается на сайте ведомства.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал видео, снятое в аэропорту «Внуково». По данным издания, сотрудницы обслуживающей рейс компании сначала попросили пассажирку выложить из сумки негабаритные вещи, а затем сказали ей, что посадка закончена. Женщина собиралась лететь на похороны родственника и умоляла пустить ее, однако на борт она так и не попала.

«Управление Роспотребнадзора по Москве в связи с появившейся информацией об инциденте, произошедшем 21 августа 2019 года в 19:19 в аэропорту «Внуково», где авиакомпания «Победа» отказала в перевозке пассажиру-женщине, летевшей в Чебоксары, изучает обстоятельства происшествия и принимает все необходимые меры по защите интересов пострадавшего потребителя», – говорится в сообщении.

В настоящий момент идет административное расследование, возбужденное по факту оказания населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов. Административная ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 1 статьи 14.4 КоАП РФ.

Специалисты ведомства оценят обстоятельства своевременного доведения до потребителя информации о норме провоза ручной клади (включая провоз дополнительных вещей), за провоз которых авиаперевозчик не вправе взимать дополнительную плату.

Злоупотребление авиаперевозчиком, как и любым иным исполнителем услуг, незнанием потребителем своих прав является недопустимой практикой. Нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемой услуге является административным правонарушением и наказывается штрафом.