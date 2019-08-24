РИАМО - 24 авг. Две выделенные полосы для общественного транспорта заработают в столице с 26 августа, они появятся на участках Волгоградского проспекта и улицы Александры Монаховой, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Выделенки в Москве обустраивают на наиболее загруженных улицах. Так автобусы, троллейбусы и электробусы могут ехать быстрее, не задерживаясь в пути. Кроме того, движение транспорта становится равномернее, а пассажиры могут более точно планировать время в дороге», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он уточнил, что новые выделенные полосы на участках Волгоградского проспекта и улицы Александры Монаховой сделают поездки удобнее для пассажиров, которые пользуются автобусами и троллейбусами 32 маршрутов.

На Волгоградском проспекте выделенная полоса появится на участке от МКАД до дома 101, корпуса 1, по направлению в центр и от дома 10, строения 2, до Третьего транспортного кольца по направлению в область. Помимо этого, выделенку обустроят в районе развязки Волгоградского проспекта и Третьего транспортного кольца по направлению в центр.

Общественный транспорт теперь сможет следовать по выделенной полосе и на дублере магистрали. Ее сделают от дома 46 на дублере Волгоградского проспекта до дома 23, строения 10, на улице Академика Скрябина.

Общая длина выделенных полос составит почти 8 километров. По ним будут курсировать автобусы и троллейбусы 26 маршрутов, в том числе семь пригородных и один ночной. Каждый день горожане совершают более 100 тысяч поездок на этих автобусах.

Протяженность полосы для городского транспорта на улице Александры Монаховой в Коммунарке (ТиНАО) составит почти 2 километра. Она пройдет на участке от Калужского шоссе до Фитаревской улицы (кроме участка от Бачуринской улицы до Проектируемого проезда №7099) в обоих направлениях. Выделенка будет доступна общественному транспорту при движении в оба направления. Здесь ходят автобусы шести маршрутов, в том числе один пригородный. Каждый день горожане пользуются ими почти 30 тысяч раз.

До конца года в Москве откроют движение транспорта еще на 13 выделенных полосах. 11 участков, где организуют выделенные полосы, короткие. Длина каждого из них не превысит 1 километра. Например, протяженность полос на Марксистской и Яузской улицах, а также в Орликове переулке составит по 400 метров каждая, на Самотечной улице — 470 метров, на улице Красного Маяка — 250 метров, на Головинской эстакаде — 740 метров.

В Проектируемом проезде №5108 обустроят полосу для общественного транспорта длиной 2 километра. Этот проезд связывает район Восточное Бирюлево со станцией метро «Пражская». А длина выделенки на Калужском шоссе составит 18 километров.

Всего до конца года в столице появится 34 километра новых полос для общественного транспорта. С их открытием в Москве будет действовать 369 километров выделенок.