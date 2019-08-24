РИАМО - 24 авг. Проект Большой кольцевой линии Московского метрополитена предусмотривает пересадки на три перспективные радиальные ветки подземки – Коммунарскую, Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Проект БКЛ предусматривает 23 пересадки на другие линии метро, 20 из них начнут действовать с вводом в эксплуатацию Большого кольца. По мере развития сети метрополитена, в перспективе до 2027 года с вводом новых радиальных веток, число пересадочных станций увеличится. В частности, появятся пересадки на три новых линии, которые пройдут через Большое кольцо метро», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он уточнил, что со станции «Кленовый бульвар» БКЛ пассажиры смогут пересесть на перспективную Бирюлевскую линию, «Улица Народного Ополчения» будет пересадочной со станцией проектируемой Рублево-Архангельской ветки, а сделав пересадку на «Улице Новаторов» Большого кольца, можно будет попасть на Коммунарскую линию метро.

По его словам, Большое кольцо является одним из крупнейших в мире проектов в сфере метростроения. Главная задача БКЛ – связать между собой соседние радиальные ветки, что позволит «перехватывать» пассажиров на подъезде к центру столицы и тем самым разгрузит станции и участки линий внутри действующей Кольцевой.

Помимо пересадок на другие линии метрополитена, Большое кольцо метро будет иметь четыре пересадки на Московское центральное кольцо, шесть пересадок на первоочередные Московские центральные диаметры МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск, а также 11 пересадок на линии железной дороги.