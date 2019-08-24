РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 авг. Сотрудники ГИБДД в Подмосковье помогли оперативно доставить пострадавшего на даче ребенка в Подольскую городскую больницу, где ему пришили палец, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Во время несения службы к инспекторам ДПС, осуществлявшим дежурство на маршруте патрулирования, обратился мужчина, который сообщил, что в его автомашине находится жена и двухлетний ребенок, который получил серьезную травму на дачном участке. Мужчина попросил инспекторов ДПС помочь оперативно доставить ребенка в ближайшую больницу.

«Экипаж ДПС незамедлительно доставил женщину и несовершеннолетнего до Подольской городской больницы, где ему сделали срочную операцию – пришили ампутированный палец», - говорится в сообщении.

На следующий день мужчина обратился в дежурную часть 8 батальона ДПС и выразил благодарность автоинспекторам за оперативную помощь на дороге.