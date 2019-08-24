РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 авг. В деревне Марусино подмосковных Люберец пожарные потушили загоревшийся автомобиль, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Двадцать третьего августа в 1:05 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: городской округ Люберцы, деревня Марусино, улица Заречная, дом №9.

«В 1:37 - ликвидация пожара. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 11 человек», - говорится в сообщении.