РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 авг. В субботу в торговом центре «МЕГА Белая Дача» подмосковных Котельников стартовала акция «В отпуск без долгов», в ходе которой можно проверить свою налоговую задолженность, сообщил «РИАМО в Люберцах» замначальника Люберецкого районного отдела службы судебных приставов Алексей Аникеев.

Акция проходит в первом здании торгового центра напротив Центрального входа. Ориентиром служит магазин «Ашан». Акция будет проходить до 15:00.

«В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Московской области стартовала информационная кампания «Узнай о своих долгах». Ее целью является привлечение внимания населения к проблеме наличия неоплаченных задолженностей, а также мотивация оплатить долги и следить за их появлением до применения судебными приставами мер принудительного взыскания. В Котельниках стартовала 24 августа акция «В отпуск без долгов», - сказал Аникеев.

Он добавил, что акцию проводят представители Управления Федеральной налоговой службы по городу Москве и управления Федеральной налоговой службы по Московской области совместно с сотрудниками службы судебных приставов.

По словам Аникеева, представители Управления Федеральной службы судебных приставов будут информировать жителей о возможности узнать свою задолженность с помощью бесплатного сервиса.

«Также жителей будут информировать о том, что непогашенные долги могут стать не только причиной списания денежных средств с расчетных счетов, но и ареста имущества, а также запрета должнику выезда за границу Российской Федерации и временном ограничении специального права управления автомобилем», - отметил Аникеев.

Он подчеркнул, что также жителям расскажут о том, что делать, если они столкнулись с коррупцией. Жители смогут написать заявление на коррупционеров в рамках акции, сотрудники управления смогут его сразу принять.

«Подобные акции будут проводиться и дальше в Подмосковье. Сегодня старт акции дали в Котельниках», - заключил Аникеев.