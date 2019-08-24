РИАМО - 24 авг. Пресненский суд Москвы арестовал до 21 октября начальника инспекции Федеральной налоговой службы №24 по Южному административному округу Марию Андреянову, которую подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы суда.

«Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андреяновой Марии Эдуардовны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного части 6 статьи 290 УК РФ», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что женщина арестована сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 21 октября 2019 года.