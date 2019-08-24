РИАМО - 24 авг. К началу учебного года в столице на Покровском бульваре начнет работать новый корпус Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ), это будет один из самых крупных студенческих кампусов в городе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Планируется, что в нем одновременно смогут заниматься более 3 тысяч студентов, а также будут работать около 2 тысяч преподавателей и сотрудников вуза. Перед началом учебного года новый корпус посетил мэр столицы Сергей Собянин. Он поздравил всех с новосельем и пожелал успехов.

«Закончилась многолетняя работа по строительству нового корпуса Высшей школы экономики. Это один из самых крупных теперь корпусов в Москве среди студенческих кампусов. И, конечно, он сделан уже на современном уровне: просторный светлый, красивый. Так что я с большим удовольствием поздравляю коллектив «Вышки» с новосельем и приобретением такого уникального корпуса», — отметил Собянин.

В новом корпусе полностью безбарьерная среда. Здесь установлены подъемники, есть навигация для слабовидящих и слабослышащих, работает специальная система пожарной безопасности, рассчитанная на маломобильных посетителей.

Для всех студентов созданы максимально комфортные условия — коворкинги, места для проектной работы, круглосуточная библиотека, культурный центр с двумя конференц-залами и высокоскоростной интернет во всем комплексе.

В новом корпусе разместятся два факультета — экономических наук и компьютерных наук.

«Факультет компьютерных наук — это «Яндекс», все другие лидеры рынка. Надо сказать, что в этом году мы увидели резкий рост спроса именно на компьютерные науки, на естественные науки, инженерные науки «Вышки». Они фактически обогнали даже традиционных лидеров — экономистов, юристов и так далее», — сказал ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов.

Он подчеркнул, что это очень важный поворот в образовании, потому что будущую карьеру и доходы люди видят уже не только в традиционных секторах экономики, а в совершенно новых.

В новом корпусе есть современная библиотека. По словам сотрудников, сейчас она работает до 23:00, и, как правило, все места заняты посетителями. Здесь есть места для индивидуальной и коллективной работы, мягкие зоны для отдыха. Планируется, что в новом учебном году библиотека будет работать ежедневно и круглосуточно.

Пресс-секретарь мэра Москвы — руководитель пресс-службы мэра и правительства города Гульнара Пенькова отметила, что столица проводит системную работу по поддержке высшего образования в городе. Правительством Москвы реализуются многочисленные совместные проекты с высшими учебными заведениями.

«Высшая школа экономики» основана в 1992 году. Здесь работает около 7 тысяч преподавателей и учатся более 35 тысяч студентов и аспирантов. ВШЭ активно сотрудничает со столичными школами.

Как уточняется на сайте ВШЭ, новый корпус расположен на Покровском бульваре в столице. Занятия в нем начнутся со 2 сентября.