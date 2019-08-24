РИАМО - 24 авг. Возгорание произошло на цокольном этаже административного здания старой постройки на улице 2-й Тверской-Ямской в столице, пожар потушили, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В субботу в 06:15 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: 2-я Тверская-Ямская улица, дом №52.

«Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходило загорание электрооборудования и мебели на цокольном этаже, трехэтажного административного здания старой постройки», - говорится в сообщении.

Принятыми мерами возгорание в 06:44 локализовано на площади 10 квадратных метров, а в 06:47 - ликвидировано. Пострадавших нет.

Согласно открытым данным, по вышеуказанному адресу находится храм преподобных Сергия и Германа Валаамских.

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