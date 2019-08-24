РИАМО - 24 авг. Столичные следователи возбудили уголовное дело и заочного предъявили обвинение криминальному авторитету о вымогательстве гостиницы, расположенной на территории Тайланда, сообщила РИАМО сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении 49-летнего лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии. Ему заочно предъявлено обвинение», - сказала Иванова.

Она уточнила, что криминальный авторитет обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство) и статьей 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

По данным следствия, с 20 июля по 4 августа 2018 года обвиняемый, находясь за пределами России, имел умысел на завладение правом на чужое имущество. С помощью лиц, находящихся под стражей, он организовал телефонную связь со своим знакомым, отбывающим уголовное наказание по приговору суда, добавила она.

«В разговоре обвиняемый потребовал от последнего передачи ему права собственности на гостиницу, расположенную на одном из островов Королевства Таиланд, стоимостью свыше 1 миллиона рублей», - пояснила сотрудник пресс-службы.

По ее словам, в настоящее время обвиняемый объявлен в розыск. В ближайшее время следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него заочной меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи совместно с сотрудниками ГУУР МВД России проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание иных лиц, причастных к совершению указанных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается, заключила Иванова.