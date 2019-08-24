РИАМО - 24 авг. В аэропортах Москвы «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» утром в субботу отменили и задержали 45 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, на данный момент в аэропорту «Внуково» задержаны семь рейсов, еще два отменены. В воздушной гавани «Домодедово» задержали 26 рейсов, отменили десять.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» и столичном «Шереметьеве» отмен и задержек рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 или более минут.