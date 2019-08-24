РИАМО - 24 авг. В городском округе Солнечногорск Московской области на крыльце дачного дома обнаружили бесхозную коробку с тремя емкостями внутри и красной мигающей лампочкой, территория с подозрительным предметом оцеплена, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 00:18 24 августа от ЕДДС городского округа Солнечногорск в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета на крыльце дачного дома по адресу: городской округ Солнечногорск, деревня Берсеневка, СНТ «Родник-4», участок 60.

«На крыльце дачного дома обнаружена картонная коробка с тремя емкостями внутри и красной мигающей лампочкой. По состоянию на 06:00 24 августа выставлено оцепление, ожидается прибытие специалистов», - говорится в сообщении.