РИАМО - 24 авг. На Минском шоссе в Можайском городском округе обнаружили два боеприпаса времен Великой Отечественной войны, жизни населения ничего не угрожает, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 13:20 23 августа от оперативного дежурного ЕДДС Можайского городского округа в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении двух боеприпасов времен ВОВ по адресу: Можайский городской округ, 144-й километр Минского шоссе.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами ОМВД Можайского городского округа. Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» на 26 августа», - говорится в сообщении.