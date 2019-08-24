РИАМО - 24 авг. В субботу в Москве и Подмосковье при переменной облачности осадков не ожидается, температура воздуха днем поднимется до плюс 26 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем в Московском регионе сохранится антициклональный характер погоды. Даже несмотря на то, что ближе к вечеру приблизится атмосферный фронт, гребень антициклона не позволит ему пролить дожди над Московией. По данным специалистов Метеобюро Москвы, 24 августа ожидается переменная облачность. Вероятность дождя небольшая», - говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха в Москве составит 23-25, по области - 21-26 градусов. Ветер будет дуть западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление повышенное, 753 миллиметра ртутного столба. Геомагнитный фон в субботу спокойный.

Синоптики отмечают, что в целом, температура, влажность и содержание кислорода в воздухе в пределах климатических значений. Такая погода благоприятна для всех и следует больше бывать на свежем воздухе, принимать солнечные и воздушные ванны, совершать терренкуры по методу скандинавской ходьбы, дыхательную гимнастику или же просто совершать ненагрузочные прогулки по парку, что очень хорошо сказывается на общем психо-эмоциональном состоянии, улучшает кислородную функцию организма, нормализует состояние дыхательной и нервной системы.

«Однако, метеозависимые люди, страдающие частыми приступами стенокардии, неустойчивым артериальным давлением, мигренью, могут ощутить дискомфорт и недомогание, что может быть связано с повышенным атмосферным давлением», - добавляют специалисты.

Следует соблюдать рекомендации врача, принять вовремя назначенное лекарство, будут полезны и прогулки на воздухе, что способствует улучшению кислородной и сосудистой функции, улучшает общее самочувствие и настроение.