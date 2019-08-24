РИАМО - 24 авг. В деревне Степановка Орехово-Зуевского городского округа в субботу уже в третий раз пройдет фестиваль «Гуслицкий хмель», сообщил Орехово-Зуевскому информагентству представитель администрации муниципалитета.

«В программе фестиваля выставка-ярмарка «Хмельной базар», мастер-классы по чеканке монет, изготовлению оберегов, лозоплетению, рисованию солью, песком, лепка из глины, народные забавы, игры, частушечный марафон, концертная программа», – сказал представитель администрации.

По данным агентства, также в этот день любые пары смогут принять участие в регистрации хмельного союза. Для детей и взрослых также будет работать контактный зоопарк.

Фестиваль начнет свою работу в 12:00 по адресу: Орехово-Зуевский городской округ, деревня Степановка.

По сведениям агентства, за дополнительной информацией можно обратиться по телефонам: 8(496)414-67-00 и 8(496)414-60-46.