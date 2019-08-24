РИАМО - 24 авг. Дмитровский полумарафон станет четвертым событием в спортивной серии «Живу спортом» и пройдет в субботу, по числу участников он может побить рекорд, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Если в прошлом году на старт в Дмитрове вышли более 2 тысячи спортсменов, то в этом году уже за первые пять дней после открытия регистрации мы получили более 1,3 тысячи заявок на участие в забеге. Есть все основания полагать, что в этом году рекорд по количеству участников Дмитровского полумарафона будет побит. Ждем всех желающих», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Маршрут полумарафона пролегает через культурные и исторические места Дмитрова, а также через живописную лесную зону. В этом заключается основная идея серии забегов «Живу спортом» — участники могут получить удовольствие от бега и познакомиться с достопримечательностями Подмосковья.

На соревнованиях в Дмитровском городском округе марафонцы могут выбрать подходящую для них дистанцию — пять, 10 или 21,1 километра.

Более подробную информацию о полумарафоне, а также о серии забегов «Живу спортом» можно получить на официальном сайте.