РИАМО - 24 авг. IV областной фестиваль национальных культур «Подмосковье — территория дружбы» пройдет в Пушкинском городском округе в субботу, площадкой мероприятия станет центральный парк культуры и отдыха, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций (ГУСК) Московской области.

«Фестиваль направлен на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, упрочнение их гражданского самосознания и духовной общности. Одна из главных задач фестиваля — содействие в деле укрепления дружбы, культурного обмена, взаимопонимания и межнационального согласия между народами, проживающими на территории Подмосковья, а также поддержание гармонизации национальных и межэтнических отношений», — отметила министр правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Участие в фестивале, организованном которого выступило ГУСК Подмосковья, примут, в первую очередь, представители тех народов, что проживают на территории региона. Программа мероприятий содержит шествие представителей народностей, в ходе которого будут озвучиваться их особенности. На церемонии открытия фестиваля выступят представители Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), правительства Подмосковья, а также лидеры общин и землячеств области.

Также в рамках фестиваля пройдет большой концерт, на котором коллективы будут исполнять народные и этнические песни и танцы, а также демонстрировать обряды. Кроме того, будет организована выставка народностей с тематическими шатрами, в которых представят предметы национального искусства. Для самых активных участников фестиваля проведут квест, в ходе которого знание национальных культур.

Кроме культурной программы, будет еще и гастрономическая. На фестивале представят традиционные народные блюда, а организаторы раздадут гостям 1,5 тысячи порций ароматного плова.