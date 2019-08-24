РИАМО - 24 авг. На набережной озера Сенеж в субботу отметят День Солнечногорска, во время мероприятия на арбузе вырежут рекордно длинное русское слово, гостей также ждет концерт и развлекательная программа, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Установление рекорда пройдет в День Солнечногорска на набережной озера Сенеж. Результат зафиксируют представители Книги рекордов России в субботув 14:45 в самом центре набережной. Также из 13 арбузов на празднике составят слово «Солнечногорье».

«Все желающие смогут стать участниками мастер-класса по карвингу и попробовать сделать различные цветы из арбузов», — говорится в сообщении.

На Дне Солнечногорска будет организована насыщенная развлекательная программа с участием популярных артистов эстрады. Главная сцена будет расположена на Советской площади. Хедлайнером вечера станет Стас Костюшкин. Также на набережной в 15:00 состоится международный турнир «Битва под солнцем» и турнир по силовому экстриму «Богатырские игры».