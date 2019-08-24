РИАМО - 24 авг. В субботу и воскресенье в подмосковной усадьбе Гребнево проведут второй этап фестиваля реконструкторов «Душоновские маневры», во время которого воссоздадут сразу девять различных эпох, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Щелково.

Ожидается, что в фестивале поучаствуют более 500 реконструкторов. Звездой программы станет реконструкция боя, произошедшего 17 июня 1986 года на горе Яфсадж провинции Тахар в Афганистане.

«В неравной схватке солдаты и офицеры 783-го отдельного разведывательного батальона, проявив мужество и героизм, с честью выполнили свой воинский долг. Оказавшись в котле под прицельным огнем, десант в течение 24 часов нес потери, но оказывал ожесточенное сопротивление. <…> В ходе продолжительного боя в составе батальона погибли 18 (человек - ред.), и 19 человек получили ранения различной степени тяжести», - говорится в сообщении.

Для реконструкции этого сражения будет привлечен настоящий вертолет, с которого будет высаживаться десант. Такое в истории «Душоновских маневров» произойдет впервые.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться в официальной группе мероприятия в соцсетях.